L'hommage des joueurs de Boca Juniors à Maradona devant sa fille

C'était un hommage attendu. Dimanche, lors de la confrontation entre Boca Juniors et les Newell’s Old Boys en Coupe d'Argentine, Boca s'est imposé 2-0 grâce à un doublé Edwin Cardona. Suite au premier but marqué sur coup-franc, un hommage a été rendu à Diego Maradona, décédé mercredi des suites d'un arrêt cardiaque à l'âge de 60 ans.







Après 12 minutes de jeu et cette réalisation, Cardona et ses coéquipiers se sont dirigés sous la loge qui appartient à la famille Maradona, occupée par Dalma, fille aînée du "Pibe de Oro", en déposant un maillot de l'Albiceleste floqué du numéro 10 sur la pelouse. Pour rappel, Diego Maradona a évolué sous les couleurs de Boca entre 1981-1982 et 1995-97.

The raw emotion of Dalma Maradona, Diego’s daughter, upon receiving an ovation from Boca Juniors after scoring the game’s opening goal.

La loge éclairée dans une Bombonera plongée dans l'obscurité

Puis sont venus des applaudissements afin de saluer la mémoire de Maradona. Devant ce geste, Dalma,a fondu en larmes, submergée par l'émotion dans une Bombonera vide. Restée jusqu'à la fin de la rencontre,a été applaudie une seconde fois et, de nouveau, elle a exprimé son émotion à travers des larmes dans un moment qui a ému toute l'Argentine.Lors de la mi-temps du match, les lumières du stade se sont éteintes afin que seulement cette loge ne soit éclairée. On a pu remarquer la présence d'une banderole jaune à l'effigie de Maradona, et l'inscription #DiegoEterno (Diego éternel), son année de naissance 1960 et le signe de l'infini (un 8 à l'horizontal).