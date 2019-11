Gimnasia La Plata : Maradona s'en va

C’était fortement pressenti et c’est désormais chose faite : deux mois et demi après son arrivée, Diego Maradona n’est plus l’entraîneur du Gimnasia La Plata, en première division argentine. Le président du club, Gabriel Pellegrino, l’a annoncé mardi en conférence de presse selon les médias locaux. Il serait à l’origine du départ du Pibe de Oro pour avoir décidé de ne pas briguer un nouveau mandat, selon Clarin. Maradona voulait en effet que Pellegrino se présente aux élections à la présidence prévues samedi, et l’insistance de ses troupes pour le faire rester ne l’aurait pas convaincu. La légende de l’Albiceleste quitte donc le club en le laissant à la 22eme place du championnat (sur 24), et avec un bilan de cinq défaites et trois victoires en huit matchs. « Je suis bien. Je veux continuer. J’ai parlé avec le président et je veux continuer un an de plus pour faire une équipe compétitive. Je continue si le président continue », avait-il déclaré il y a quelques jours. Ce n’était donc pas du bluff.