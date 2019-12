Diego Maradona affirme avoir été kidnappé par des aliens

Donne un ballon à Maradona et c'est l'homme le plus heureux sur Terre ! 😍pic.twitter.com/RNc8sa5XAs

Diego Maradona a fait des révélations étonnantes au micro du média sud-américain Tyc Sports. Grand communiquant,. Sondé sur sa croyance pour les extraterrestres, l'ancien joueur de Naples a lâché : « Pourquoi inventer les choses? Une fois, après quelques verres de trop, j’ai disparu de chez moi pendant trois jours. Je suis rentré chez moi et j’ai dit que les OVNIS m’avaient emmené. » Peu avare en détails sur sa vie privée, Maradona a également raconté sa perte de virginité : « C'était à 13 ans, dans un sous-sol avec une dame plus âgée. J’étais au-dessus et elle était en train de lire le journal. »