Argentine : Un retour émouvant pour Maradona contre Boca Juniors

¡LA BOMBONERA HOMENAJEÓ A DIEGO!#SuperligaxFOX | Las tribunas del Alberto J. Armando se vinieron abajo cuando Maradona pisó el campo de juego. Miguel Ángel Brindisi le entregó una plaqueta y una camiseta de Boca en la mitad de la cancha. pic.twitter.com/3mJMRmgl1Y

— FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 7, 2020

Le baiser amical de Tevez à Maradona

Diego Maradona était à l’honneur samedi soir.la formation dont il est entraineur actuellement, pour le compte du championnat argentin. Le public local n’a rien oublié de ses faits d’armes avec la « Xeneize » et il a pu le constater de son arrivée au stade et jusqu’à son départ.Dès qu’il a foulé la pelouse de la Bombonera, le champion du monde 1986 a eu droit à des acclamations et des ovations de la part des supporters. Ceux dont il a fait les beaux jours avant son départ pour l’Europe comme joueur, et à son retour également. Lors de l’entrée des deux équipes, une dizaine de journalistes s’étaient accroupis devant son banc pour immortaliser le moment.Avant que le match démarre,Le chevronné attaquant a embrassé son idole sur la bouche. « Je devais embrasser Diego. Comme ça la chance m’accompagnait. Des fois, vous devez aller chercher la fortune », s’est justifié « l’Apache ». L’ex-international albiceleste a exprimé son amour envers son idole, mais sur le terrain il ne s’est pas gêné pour lui faire mal. A la 73e minute, il s’est rendu auteur du seul but de la partie. Et ce but a offert le titre de champion à son équipe.Cette défaite concédée sur la plus petite des marques (0-1) n’a pas suffi cependant pour gâcher la très belle soirée vécue par l’icône du football argentin.Sa fille Dalma et son petit-fils Benjamin l’ont rejoint au centre du terrain au moment où il a reçu une distinction de la part des dirigeants de Boca. En somme, c’était féerique. Presque autant que lorsqu’El Pibe Del Oro enchantait La Bombonera avec ses prouesses balle au pied.