Mario Kempes n'aurait pas pu être plus tranchant dans son évaluation de Leo Messi pour ESPN Mexico. Bien que Messi ait remporté la Copa América avec l'Argentine le week-end dernier et qu'il soit l'un des joueurs les plus remarquables du tournoi, Kempes estime que les comparaisons avec Diego Armando Maradona sont loin de la réalité. L'ancien joueur estime que l'ancienne légende de Naples aura toujours l'avantage sur La Pulga.

"Messi n'est pas à la cheville de Maradona"

"Le grand malheur de Messi est qu'il est entré en scène immédiatement après Diego Armando Maradona. Et Diego, un joueur idolâtré par tout le monde, est très difficile à éclipser. Si Messi veut être meilleur que Maradona... Il n'y parviendra jamais. même s'il remporte quatre Coupes du monde consécutives. Il n'a toujours pas été sacré champion du monde », a déclaré Kempes à ESPN Mexico. Pour ce dernier, Messi ne peut rien faire pour atteindre le niveau de "El Diez", décédé l'année dernière : "Peu importe combien il gagne, ou ce qu'il gagne, il ne pourra jamais être à son niveau", a ajouté "El Matador".