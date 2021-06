Leo Messi a fait un don généreux de 32 respirateurs à son pays d'origine, l'Argentine, dans la lutte contre le Covid-19 il y a dix mois, mais ils n'ont pas encore été utilisés dans les hôpitaux, les douanes les gardant enfermés dans un entrepôt. Il y a actuellement une augmentation des cas en Argentine, ce qui a mis le secteur de la santé dans une situation difficile et a également provoqué le déplacement de la Copa America au Brésil.

Une situation frustrante



Infobae a rapporté que Messi avait fait le don de 32 respirateurs via sa fondation. Du matériel coûteux et précieux, qui allait néanmoins allait être abandonné dans un entrepôt des douanes argentines et y rester encore dix mois plus tard. La raison de cet abandon est que l'Administration nationale des médicaments, des aliments et des dispositifs médicaux (ANMAT) en Argentine n'a pas encore autorisé leur entrée dans le pays. Les respirateurs donnés par Messi "sont dans les limbes car ils ne peuvent pas terminer les procédures douanières", a déclaré au média La Capital une source liée au bureau des douanes. "Jusqu'à ce que les papiers soient présentés, ils resteront dans l'entrepôt fiscal", a ajouté la source. Frustrant pour La Pulga comme pour les malades...