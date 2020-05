Argentine : Ayala compare Messi et Maradona

Rares sont les joueurs qui peuvent se targuer d'avoir pu évoluer avec Diego Maradona et Lionel Messi. Roberto Ayala en fait partie. L'ancien défenseur, qui occupe aujourd'hui un rôle dans le staff technique de l'équipe d'Argentine, a pu côtoyer les deux idoles en profitant de la longévité de sa carrière, débutée en 1991 et achevée en 2010. Selon lui, il est difficile de trancher.

Ayala sur Maradona et Messi : "Ce sont deux bêtes"

"Ce que je peux dire, c’est que ce sont deux bêtes. Et quand Messi prendra sa retraite, il sera aussi célébré, a expliqué Roberto Ayala sur Fox Sports. Je ne sais pas si ça aura la même importance que pour Diego, mais ça importe peu.Sur le terrain, Diego, c’était de l’art. Dans ses gestes et dans tout ce qu'il faisait. Messi, c’est Speedy Gonzalez. On ne peut pas lui prendre la balle, elle ne s’éloigne jamais à plus de deux centimètres de son pied. Comment il fait ça ?".