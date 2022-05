Deux clubs français seront au rendez-vous des demi-finales de Challenge Cup. Après Lyon ce samedi, Toulon a composté son billet ce dimanche au détriment des London Irish. C’était pourtant très mal parti pour les résidents de Mayol, menés de dix points après dix minutes. Paddy Jackson a lancé les hostilités au pied puis Albert Tuisue (8eme) a inscrit le premier essai de la rencontre grâce à un maul puissant. Le RCT a mis du temps à s’organiser et s’en est remis au pied de Louis Carbonel (14 points au pied) pour rentrer enfin dans le match. Dans la foulée de l’exclusion temporaire de Baptiste Serin côté Toulonnais et Agustin Creevy dans le camp adverse, le demi d’ouverture, après un premier échec, a converti une pénalité devant les poteaux à la 37eme minute. Il a enchainé quelques secondes avant la mi-temps d’un nouveau coup de pied, sur la ligne médiane, pour ramener son équipe à quatre points au moment de revenir aux vestiaires.

⏱ 80' | 19-18 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 ✅

C'est fini au Stade Mayol ! Toulon s'impose d'un petit point face aux anglais de London Irish et file en demi-finale ! 🔥#RCTLIR pic.twitter.com/i8IPkYMMkC

— RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) May 8, 2022

Un éclair anecdotique d’Arundell

De retour sur le terrain sous une pluie battante, les locaux ont vu Louis Carbonel passer trois points de plus et Charles Ollivon inscrire leur unique essai de la partie. A l’heure de jeu, le capitaine a été plus malin que ses adversaires pour prendre un ballon au sol et s’échapper furtivement dans l’en-but. Une pénalité de chaque côté a été inscrite puis les hommes de Franck Azéma ont tremblé dans les dernières minutes. D'une inspiration géniale, Henry Arundell (73eme), parti de ses cinq mètres, a mystifié tous les Toulonnais qui se trouvaient sur son passage d’une course exceptionnelle avant d'aplatir le cuir dans le coin droit. Paddy Jackson a manqué la transformation de la gagne. Toulon s'impose d'un point (19-18) et recevra le week-end prochain les Saracens pour une place en finale.



CHALLENGE CUP / QUARTS DE FINALE

Vendredi 6 mai 2022

Gloucester - Saracens : 15-44



Samedi 7 mai 2022

Edimbourg - Wasps : 30-34

Lyon - Glasgow Warriors : 35-27



Dimanche 8 mai 2022

Toulon - London Irish : 19-18