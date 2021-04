Montpellier ne s’arrête plus. Les joueurs de Philippe Saint-André ont profité de la réception du Benetton Trévise en quarts de finale de la Challenge Cup pour signer une cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Face au tombeur d’Agen le week-end dernier lors des huitièmes de finale, ce sont les buteurs qui ont tout d’abord eu droit au chapitre. Deux réussites de Paolo Garbisi contre une seule pour Benoît Paillaugue ont animé les six premières minutes. Mais le demi de mêlée du MHR avait d’autres idées en tête. A la 12eme minute, après une touche à cinq mètres de l’en-but adverse, Caleb Timu a attaqué la ligne et le numéro 9 des Cistes a bien suivi pour aplatir le premier essai du match. Le carton jaune reçu au quart d’heure de jeu par Paul Willemse n’a pas fondamentalement changé la donne, un drop d’Anthony Bouthier répondant à une pénalité de Paolo Garbisi. Les deux équipes ont continué à profiter de l’indiscipline de l’autre, permettant au Benetton Trévise de mener d’un point. Mais, à deux minutes de la mi-temps, Paul Willemse a forcé le passage après une mêlée à cinq mètres pour donner un matelas de six points au MHR à la pause, le buteur italien manquant sa dernière tentative.

Montpellier seul au milieu des Anglais et Irlandais



Un avantage qui n’aura tenu que six minutes en deuxième période. Auteur de tous les points de son équipe jusque-là, Paolo Garbisi s’est chargé d’inscrire le premier essai du Benetton Trévise dans cette rencontre. Après une accélération de Luca Morisi, l’ouvreur international italien a su résister au plaquage d’Anthony Bouthier pour relancer sa formation… ce qui aura tenu dix minutes. En effet, à la suite d’une nouvelle mêlée tout près de l’en-but italien, Benoît Paillaugue a bien suivi la charge de Paul Willemse pour redonner l’avantage aux Héraultais avant de corser l’addition à l’heure de jeu sur pénalité. A peine entré en jeu, Tommaso Allan a réglé la mire pour ramener le Benetton Trévise à six points avec un quart d’heure à jouer. Mais, malgré une fin de match en infériorité numérique, Yacouba Camara payant l’accumulation de fautes de son équipe, Montpellier a tenu le choc et s’impose (31-25) pour représenter le Top 14 dans le dernier carré de la Challenge Cup aux côtés de Bath, des Leicester Tigers et de l’Ulster. Le MHR confirme ainsi la très bonne forme des clubs français à l’échelle européenne, avec la certitude d’avoir un représentant en finale de la Champions Cup.



CHALLENGE CUP / QUARTS DE FINALE

Vendredi 9 avril 2021

Bath - London Irish : 26-13



Samedi 10 avril 2021

Leicester Tigers - Newcastle Falcons : 39-15

Northampton Saints - Ulster : 27-35

Montpellier - Benetton Trévise : 31-25