Premier succès pour Castres, Capo Ortega franchit un cap

Défait lors de son entrée en lice en Challenge européen la semaine dernière chez les Dragons, Castres a rectifié le tir ce samedi à domicile. Lors de la 2e journée, les Tarnais ont pris la mesure de Worcester (17-9), se relançant avec 4 points au compteur, à une unité de leur victime du jour. Les Gallois de Newport caracolent en tête avec 10 points.

Ce samedi face aux Warriors, le CO a fait la différence en première période grâce aux essais de Nakosi (12e) et de Delaporte (25e). En seconde période, une pénalité a été inscrite de part et d'autre. Au-delà du résultat, le public de Pierre-Fabre a pu honorer Capo Ortega. Le 2e ligne uruguayen a joué son 400e match sous la tunique du Castres Olympique. Phénoménal !