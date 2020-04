Le beau Challenge de Toulon

Personne n’a fait mieux cette saison en Challenge Cup que Toulon, qui n’a donc pas galvaudé ses retrouvailles avec le deuxième échelon européen après sept années consécutives de Champions Cup. Il faut dire que les deux dernières participations des Varois avaient été assez remarquables :. Mais le grand chelem en poule n’assure évidemment pas la victoire finale, au contraire, avec seulement(soit 14% de réussite).Cependant, le dernier exemple est sans doute le meilleur : la saison passée,. La Challenge Cup a symbolisé le merveilleux passage de Toulon,en y intégrant le Top 14, de mi-novembre à mi-janvier. C’est un peu moins bien depuis (et c’était surtout beaucoup moins bien avant), mais les hommes de Patrice Collazo ont incontestablement su profiter de l’Europe pour réenclencher la dynamique, restant de fiers quatrièmes en championnat.La formule est ainsi faite que le RCT est censé retrouver les Scarlets, déjà battus en poule (ainsi que les London Irish et Bayonne), en quarts de finale. « Il faudra se préparer pour mettre le réveil dès les premières minutes, prévenait Collazo en janvier, après l’ultime carton contre Bayonne (50-6). Ils ont de nombreux internationaux, ce sera une belle opposition. C’est un gros tirage. » L’ancien manager rochelais prévenait aussi qu’il y avait le temps de voir venir, et il ne pensait malheureusement pas si bien dire… Si Toulon a le bonheur de pouvoir jouer et gagner son quart, il disputerait aussi sa demie à domicile. Les triples champions d’Europe (2013, 2014, 2015),