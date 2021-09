Challenge Cup : Pas d'équipes sud-africaines engagées cette saison

Alors qu'il avait été question que Lions, Sharks, Bulls et Lions intègrent dès cette année le Challenge européen, il n'en sera finalement rien. Voici pourquoi...https://t.co/EVEAH8EPMp

— Midi Olympique (@midi_olympique) September 8, 2021

La LNR a prévenu les clubs français

L’extension à l’Afrique du Sud des compétitions de l’EPCR va devoir patienter. Alors que l’instance européenne a lancé de longue date les discussions avec les organisateurs de l’United Rugby Championship (URC), descendant direct du Pro 14 qui doit intégrer dès cette saison quatre formations sud-africaines, les Lions, les Sharks, les Bulls et les Lions, le projet serait reporté au moins à la saison prochaine selon les informations recueillies par le magazine Midi Olympique. En effet, alors qu’il était question d’une participation des ces quatre formations à la Challenge Cup, dont le format n’a pas encore été confirmé par l’EPCR, le contexte sanitaire autant que des négociations difficiles a imposé un report au moins jusqu’à la saison prochaine de ce projet qui verrait la Champions Cup et la Challenge Cup aller au-delà de leurs racines européennes.Alors que le tirage au sort de la Champions Cup a d’ores-et-déjà été effectué avec huit formations de chacun des trois championnats (Top 14, Premiership et URC), les équipes non qualifiées seront les seules à participer à la Challenge Cup. L’absence des équipes sud-africaines a été confirmé par la Ligue Nationale de rugby (LNR) à l’ensemble des clubs du Top 14 via un courrier dont Midi Olympique a pu prendre connaissance. La LNR y déclare que « dans le contexte Covid toujours incertain concernant les transports internationaux, la participation des franchises sud-africaines à la Challenge Cup est malheureusement annulée ». Il n’y aura donc que quinze clubs engagés dans la « petite » compétition continentale alors que l’ouverture à l’Hémisphère Sud ne serait que partie remise, avec un projet désormais prévu pour l’entame de la saison prochaine.