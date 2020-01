Challenge Cup (J6) : Les quarts de finale encore en vue pour Pau, plus pour Brive

Poule 4

Brive - Stade Français Paris

Brive sauve l’honneur mais ne verra pas les quarts de finale de la Challenge Cup. Les Brivistes ont su prendre le meilleur sur le Stade Français Paris dans un match à couteaux tirés. Une rencontre que les Parisiens ont le mieux entamé avec une pénalité de Segonds puis un essai de Daguin dans les dix premières minutes. Giorgadze a répondu au quart d’heure de jeu avant le deuxième essai parisien signé Combrinck. Lebas a ramené le CAB à une longueur à dix minutes du terme de la première période mais le doublé de Giorgadze a permis aux Corréziens de prendre l’avantage au score une première fois en tout début de deuxième acte. La réaction parisienne ne s’est pas fait attendre avec deux essais en quatre minutes signés Lapègue puis Daguin pour son doublé personnel. Lobzhanidze puis Narisia ont assuré la courte victoire briviste (33-29). Mais, pour Brive, le parcours en Challenge Cup se termine sur ce succès puisque, si les Brivistes terminent deuxième de la poule grâce au match nul entre les Zebre et Bristol, leur total de points ne leur permet plus d’être en course pour un billet comme meilleur deuxième.



Poule 5

Pau - Leicester Tigers

La donne était simple pour Pau : gagner et attendre. Les Palois, en lice pour une place en quarts de finale de la Challenge Cup dans les meilleurs deuxièmes, ont réussi la première partie du contrat en dominant les Leicester Tigers. Face à des Anglais déjà assurés de la première place et de la qualification, les joueurs de la Section ont tout donné pour ne pas avoir de regrets. Le résultat a été une entame de match tambour battant avec un doublé de Pinto dans les cinq premières minutes. Les Tigers ont réagi au quart d’heure de jeu quand Reid a aplati le premier essai de son équipe mais, après une pénalité signée Hastoy, les Palois ont profité d’une supériorité numérique pour marquer un troisième essai par Leffler. Mais l’essai du bonus n’est jamais venu dans une deuxième mi-temps où les joueurs de Nicolas Godignon et Fred Manca n’ont pas inscrit le moindre point. Heureusement pour eux, les joueurs de Leicester n’ont pas été en mesure de passer devant, n’inscrivant dans ces 40 minutes qu’un essai par White et une pénalité par Hardwick. Pau s’impose (24-17) et prend provisoirement place parmi les trois meilleurs deuxièmes, en attendant les résultats de cette dernière journée de la phase de poules.