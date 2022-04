Challenge Cup (J5) : Brive et Pau écrasés et éliminés

Pau tombe aussi sur plus fort

Si la Champions Cup fait jouer ses huitièmes de finale aller et retour ce week-end et le suivant, la Challenge Cup n'a toujours pas terminé sa phase de poules. La deuxième compétition européenne de rugby fait durer le plaisir, et la 5eme journée se déroule seulement ce week-end, plus de deux mois après la journée précédente. Les trois premiers de chaque poule ainsi que le meilleur quatrième rallieront les huitièmes de finale, où ils retrouveront six recalés de la Champions Cup. Brive gardait encore une chance de finir meilleur quatrième, en cas de victoire contre les Saracens ce vendredi. Mais il n'en fut rien., avec des essais signés Christie (10eme), Mawi (21eme), Isiekwe (35eme), van Zyl (41eme), Earl (58eme), Segun (62eme) George (70eme) et Harris (75eme) pour les Sarries, alors que Muller (70eme) avait sauvé l'honneur pour le CAB. « C’était un match très intense. Globalement on a eu du mal à sortir de notre camp. Ils nous ont imposé leur rythme. On a été confronté à une très grande équipe", a réagi le capitaine Matthieu Voisin. Brive va désormais pouvoir se concentrer sur ses quatre derniers matchs de Top 14, et le maintien à assurer, avec sept points d'avance sur l'avant-dernier.L'aventure européenne est terminée également pour Pau, qui figurait dans le même groupe que Brive, et qui finit dernier après sa défaite 54-5 à Edimbourg, le leader, avec une équipe bis aussi. McInally (3eme), Boyle (10eme, 20eme), Pyrgos (32eme), Nel (40eme), Moyano (47eme, 80eme) et Philipps (70eme) ont marqué les essais écossais,Pau, qui n'a plus rien à craindre ni à espérer en championnat, va pouvoir finir en roue libre.