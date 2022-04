La phase de poules de la Challenge Cup livre son verdict ce samedi, à l’occasion de la dernière journée. Perpignan devait impérativement l’emporter à Trévise face au Benetton pour s’ouvrir la route des huitièmes de finale, pour lesquels sont déjà qualifiés Castres (reversé de Champions Cup), Lyon et Toulon (premiers de leur groupe). Malheureusement pour l’USAP, l’issue n’est pas celle espérée. L’avant-dernier de Top 14 a chuté (17-7) bien qu’il faisait la course en tête à la mi-temps. Dans un match fermé, les Catalans ont inscrit leur unique essai juste avant le renvoi aux vestiaires (39eme) par Edward Sawailu, profitant d’une incompréhension entre deux adversaires à la réception d’un coup de pied. Le Benetton en a alors mis un peu plus en seconde période. Tomas Albornoz a fait passer son équipe devant au tableau d’affichage (51eme). L’arrière a percé la ligne défensive d’une feinte de corps et n’a pas été rattrapé. Les locaux se sont envolés pour de bon à l’heure de jeu (62eme) grâce à l’entrant Corniel Els, venu convertir une importante domination dans les cinq mètres perpignanais. Le score n'a plus évolué. La formation tricolore quitte la compétition et jettera ses dernières forces en Top 14 dans la course au maintien.

Biarritz rejoint Toulon en phase finale

Un bon bol d'air pour Biarritz ! Quasi-condamné à retourner en Pro D2 la saison prochaine, le BO disputera auparavant les huitièmes de finale de la Challenge Cup. Les Biarrots devaient battre Toulon, premier du groupe A et assuré de participer à la phase finale, et ils l'ont fait, en s'imposant 20-17 devant un public heureux. Les Basques menaient 12-9 à la pause grâce à des essais de Steeve Barry bien servi par Henry Speight (4eme) et de Speight après un ballon porté (13eme), alors qu'Anthony Belleau avait permis au RCT de rester dans le match grâce à trois pénalités. Toulon est passé devant à la 49eme grâce à un essai de Thomas Salles, trouvé au pied par Belleau (12-17), mais Tevita Kuridrani, dans le coin de gauche après une passe au pied de Gilles Bosch, a permis à Biarritz d'égaliser à la 53eme (17-17), et c'est finalement Bosch qui a offert la victoire aux Basques sur une pénalité réussie à la 67eme. Le BO termine donc deuxième derrière le RCT.



(Avec A.S.)



CHALLENGE CUP / HUITIEMES DE FINALE

Les 15, 16 et 17 avril 2022

Toulon (FRA) - Worcester (ANG)

Newcastle (ANG) - Glasgow Warriors (ECO)

Edimbourg (ECO) - Bath (ANG)

Biarritz (FRA) - Wasps (ANG)

Gloucester (ANG) - Northampton (ANG)

Saracens (ANG) - Cardiff (PdG)

Lyon (FRA) - Trévise (ITA)

London Irish (ANG) - Castres (FRA)