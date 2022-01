Challenge Cup (J4) : L'USAP prend l'eau à Gloucester

Entre le quatrième du championnat anglais et le onzième du championnat de France, il n'y a pas eu photo ! Gloucester a infligé une correction à Perpignan lors de la 4eme journée de Challenge Cup, avec une victoire 68-19 en marquant dix essais. A la mi-temps, l'affaire était déjà entendue pour les Catalans, menés 35-12 après avoir encaissé cinq essais. C'est d'abord le capitaine Lewis Ludlow qui a montré la voie, après avoir intercepté une passe de Matteo Rodor et remonté la moitié du terrain (7-0, 7eme). Puis Kyle Moyle a marqué dans le coin gauche après une belle action collective (14-0, 11eme). Perpignan a réagi trois minutes plus tard, avec un essai de Seilala Lam après une touche côté droit et un ballon porté (14-7, 15eme). Mais l'espoir n'a pas duré bien longtemps, Jordy Reid allant marquer à la 20eme après un jeu en triangle avec Ludlow et Chris Harris (21-7). Nino Séguéla a ensuite réduit l'écart pour l'USAP après une touche côté droit et un ballon porté (21-12, 23eme), mais les Catalans n'ont ensuite plus inscrit le moindre point en première mi-temps. Au contraire de Gloucester, qui a encore marqué par Santiago Socino après une touche côté gauche et un ballon porté (28-12, 29eme) et par Mark Atkinson, qui a effacé toute la défense et a marqué au milieu des poteaux (35-12, mt).

Perpignan peut toujours croire aux huitièmes

La deuxième mi-temps a débuté par un nouvel essai anglais, signé Jordy Reid, après une touche côté gauche et un ballon porté (40-12, 48eme). Mais Perpignan, en infériorité numérique suite au carton jaune infligé à Arthur Joly, est parvenu à marquer son troisième, et dernier, essai du match, par Séguéla sur une contre-attaque (40-19, 52eme). Gloucester a fini le match très fort, avec un 28-0. Stephen Varney a d'abord marqué sur une touche côté gauche et un ballon porté (47-19, 56eme), puis Jack Singleton après un long temps de jeu (54-19, 71eme), puis Chris Harris après une mêlée à 5 mètres et une poussée des avants (61-19, 74eme), et enfin Louis Rees-Zammit a conclu le festival de Gloucester en interceptant une passe de Rodor avant de remonter la moitié du terrain (68-19, 79eme). C'est donc une véritable raclée pour l'USAP, qui a malgré tout toujours l'espoir de voir les huitièmes de finale, si les Catalans gagnent à Trévise lors de la dernière journée en avril.