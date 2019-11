Challenge Cup (J2) : Pau et Toulon l'emportent, Brive s'incline, Bordeaux-Bègles fait match nul

Vainqueur sur le terrain du Stade Français en ouverture de la Challenge Cup la semaine dernière, Brive est retombé sur terre, en subissant une correction de la part de Bristol ce vendredi. Les Anglais, actuels leaders de leur championnat, sont venus l'emporter 36-0 en Corrèze (24-0 à la mi-temps) grâce à des essais de Fricker, Randall, O'Conor, Capon et Holmes. Brive est provisoirement deuxième du classement, avant de rendre visite à Zebre le 7 décembre.Première victoire pour Pau qui, après avoir été lourdement battu à Leicester, s'est vengé sur Calvisano, en l'emportant 61-10 au Hameau, avec neuf marqueurs d'essais différents. Les Palois menaient déjà 35-3 à la mi-temps, grâce à des essais de Pourailly, Dumoulin, Ramsay, Lebail et Malie. Puis Fisiihoi, Pinto, Pesenti et Lespiaucq-Brettes y sont allés de leur essai en deuxième période pour cette victoire bonifiée. Pau est troisième de son groupe, avant d'aller à Cardiff.Après avoir battu les Wasps la semaine passée, l'UBB est allée glaner les deux points du match nul sur le terrain d'Edimbourg. Les Ecossais ont dominé la première mi-temps (13-6) en marquant un essai par Kinghorn. Mais les Girondins ont gagné la deuxième 10-3, avec un essai de Radradra à la 58eme. Les deux équipes sont en tête du groupe à égalité. Prochain match pour les hommes de Christophe Urios : à Agen.La deuxième victoire française du jour est venue de Mayol, où le RCT s'est imposé 17-16 à l'arraché contre les Scarlets. Les Toulonnais menaient 10-7 à la mi-temps grâce à un essai de Cordin, puis ont joué en supériorité numérique pendant toute la deuxième mi-temps suite à l'exclusion de Ratuva. Mais cela n'a pas empêché les Gallois de prendre la tête grâce à des pénalités. Avant que Charles Ollivon n'enfile le costume du sauveur en marquant un essai dans les arrêts de jeu, transformé par Anthony Belleau ! Avec neuf points au compteur, Toulon est seul en tête de son groupe et recevra les Londons Irish lors de la prochaine journée.