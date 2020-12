Challenge Cup (J2) : Benetton touché par le Covid-19, le match contre Agen annulé !

@BenettonRugby - @agen_rugby : match annulé 🚨

Agen dispensé d’Europe à son tour

Un nouveau match annulé sur la scène européenne de rugby. Après l’annulation de Glasgow Warriors - Lyon, La Rochelle - Bath et Toulouse – Exeter en Champions Cup, et le refus de Toulon de jouer face aux Scarlets dans la même compétition, une cinquième formation française devra s’abstenir de jouer son match européen pour les mêmes raisons que les matchs déjà cités., qui a officialisé l’information via un communiqué : « L’EPCR a été informée que des membres du groupe de Benetton Rugby avaient été testés positifs au COVID-19. Par conséquent, le match de la phase préliminaire de Challenge Cup face à Agen prévu aujourd’hui (samedi 19 décembre) au Stadio di Monigo est annulé. »La lanterne rouge de Top 14 devra donc attendre pour faire sa deuxième sortie dans la compétition, après sa très nette défaite le week-end dernier,, sur sa pelouse, contre les London Irish (34-8).. « Conformément à son protocole COVID-19, l’EPCR convoquera une Commission de résolution des résultats de matchs pour déterminer le résultat de la rencontre et la décision de cette commission sera annoncée dès que possible », ajoute l’EPCR dans son communiqué. Il est toutefois imaginable que le club français l’emporte par forfait au vu de la décision de l’EPCR de déclarer vainqueurs Lyon, La Rochelle et Toulouse dans leurs matchs annulés pour la même raison. Affaire à suivre.Castres -: 17-26Brive -: 16-18Bayonne - LeicesterWorcester - OspreysLondon Irish - PauCardiff - Stade FrançaisAnnulé : Trévise - Agen pour cause de coronavirusLes huit premiers à l'issue des quatre journées se qualifieront pour les huitièmes de finale, où ils rencontreront huit équipes reversées de la Champions Cup.