Challenge Cup (J1) : Le LOU gagne sans convaincre

Le LOU n'a pas craqué en fin de match

Habitué de la Champions Cup depuis trois saisons, le LOU doit descendre d'un étage en 2021-22, en disputant la Challenge Cup. Les Lyonnais, avec une équipe solide, ont entamé la compétition par une victoire 19-13 contre Gloucester, venu dans le Rhône avec une équipe remaniée. Une victoire qui a été bien longue à se dessiner. La première mi-temps a notamment été assez triste, avec deux pénalités au compteur pour Jean-Marc Doussain et une pour Billy Twelvetrees (6-3, mt).A la reprise, alors que Twelvetrees avait remis les deux équipes à égalité, les Lyonnais ont enfin inscrit le premier essai du match, par Jordan Taufua, après une touche à 5m côté droit et un ballon porté qui a filé dans l'en-but (13-6, 48eme), après un maul qui s'était formé côté droit suite à une chandelle captée par Santiago Carreras (16-13, 60eme). Le LOU avait encore vingt minutes à tenir, et il y est finalement parvenu, corsant même l'addition avec une dernière pénalité de Jonathan Pélissié (19-13, 70eme). C'est donc une victoire à quatre points plutôt logique au vu des statistiques (53% de possession, 397m gagnés contre 272, 134 passes contre 92) pour les hommes de Pierre Mignoni, qui prennent provisoirement la tête du groupe B, avant d'aller défier les Dragons vendredi prochain.