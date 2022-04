Challenge Cup (Huitièmes) : Castres et Biarritz éliminés

Double finaliste de la Challenge Cup (en 1997 et 2000), Castres n'ira pas plus loin que les huitièmes de finale cette année. Le CO, reversé dans la deuxième compétition européenne après un parcours décevant en Champions Cup, se déplaçait chez les London Irish pour ce huitième, qui se déroule sur un match sec. Et les Londoniens, huitièmes du championnat anglais, n'ont pas fait dans le détail face au quatrième du championnat de France, avec une victoire 64-27 dans un match à treize essais ! Creevy (doublé), Rona, Pearson, Gonzalez, Rowe, Rogerson, Joseph, Cornish et Janse van Rensburg ont inscrit les essais du club anglais, qui menait 40-3 à la mi-temps, alors que Kockott, Chabouni et Arata Perrono ont marqué les essais castrais. Le CO quitte donc la scène européenne la tête basse, mais va désormais pouvoir se concentrer sur ses quatre derniers matchs de Top 14, avec une qualification directe pour les demi-finales toujours possible (cinq points de retard sur Bordeaux-Bègles, deuxième).

Biarritz piqué par les Wasps

La Coupe d'Europe est terminée également pour Biarritz. Le BO, dernier de Top 14 et bien parti pour retourner en Pro D2 (onze points de retard sur Perpignan, barragiste), a été éliminé par les Wasps, neuvièmes du championnat anglais, dans cette compétition qu'il avait remportée en 2012. Les Guêpes sont venues l'emporter 29-39 au Pays basque, grâce à des essais d'Umaga, Barbeary (triplé) et Robson, alors que Peyresblanques, Hirigoyen (deux joueurs dont l'arrivée au Stade Français la saison prochaine a été officialisée ce vendredi), Armitage et Soury sont allés dans l'en-but côté biarrot. Biarritz va donc maintenant pouvoir se concentrer sur l'opération maintien, même s'il faudra un petit miracle.



CHALLENGE CUP / QUARTS DE FINALE

Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mai 2022

Lyon ou Worcester (ANG) - Newcastle (ANG) ou Glasgow (ECO)

Edimbourg (ECO) ou Bath (ANG) - Wasps (ANG)

Gloucester (ANG) ou Northampton (ANG) - Saracens (ANG) ou Cardiff (PdG)

Toulon ou Trévise (ITA) - London Irish (ANG)