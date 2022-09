Le BVB, grâce à un but de son capitaine Marco Reus (16e), compte 12 points, et devance notamment le champion en titre le Bayern Munich (10) qui se déplace samedi sur la pelouse de l'Union Berlin, troisième (15h30). Les hommes d'Edin Terzic ont globalement dominé une rencontre durant laquelle Hoffenheim ne s'est montré dangereux qu'à de rares occasions, et en seconde période. La première a été rythmée par les opportunités des locaux. Et c'est d'ailleurs sur une première grosse opportunité que Marco Reus a ouvert la marque (16e), parfaitement servi en une touche par Julian Brandt. Par la suite, Anthony Modeste de la tête (19), Jamie Bynoe-Gittens (22) et Reus (43) ont manqué le cadre.

Jude Bellingham a également essayé, mais sa frappe cadrée a été déviée par Oliver Baumann (45e). Le gardien du TSG a maintenu les siens dans la partie. Et Hoffenheim, transparent dans le premier acte, est revenu après la pause avec de nouvelles intentions offensives. Georginio Rutter (52e) puis Andrej Kamaric (54) ont tenté de sonner la révolte, alors que Baumann a ensuite dû effectuer une double parade pour empêcher Modeste et Thorgan Hazard, rentré à la place de Bynoe-Gittens touché à l'épaule, de faire le break (67). Comme face au Hertha Berlin lors de la 4e journée, le Borussia a pu se contenter du minimum pour l'emporter alors qu'Hoffenheim restait sur trois victoires consécutives. Mais cela suffit pour que le BVB mette la pression sur ses concurrents.