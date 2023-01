Edin Terzic et tout le stade du Signal Iduna Park ont vécu un moment plus que fort en émotions hier après-midi lors du retour de Sebastien Haller sur les terrains. Après avoir vaincu un cancer des testicules détecté l'été dernier et être notamment passé par une lourde chimiothérapie, Haller a enfin pu faire ses grands débuts en match officiel avec le club de la Ruhr et il est entré en jeu à la 62e minute du match gagné par le Borussia (4-3). Forcément, ce moment a été marquant et le coach de Dortmund a pris la parole, comme relayé par nos confrères de L'Equipe, pour parler de ce retour et il a évoqué les frissons ressentis.

"Oui, nous avons tous eu la chair de poule dans le vestiaire avant de partir, parce qu'avant d'aller sur le terrain, c'est Sébastien qui a parlé en dernier. La 62e minute (le moment où il est entré en jeu) a été un moment très spécial pour lui, pour sa famille, pour nous et pour tous les spectateurs dans le stade. Vous avez pu l'entendre. Nous sommes tout simplement fiers. C'est le pouvoir du football, nous pouvons partager ces moments ensemble, après sa maladie. Malheureusement, il n'a pas marqué aujourd'hui. Il a quand même eu deux occasions. Si nous avions mieux joué cette action, il pouvait pousser le ballon sur la ligne. Mais ce n'était pas seulement important sur le plan émotionnel, il nous apporte aussi sa qualité pour appuyer les remises, prolonger les ballons, décaler des joueurs mieux placés. Seb est sur une très bonne voie et nous sommes très, très heureux qu'il soit enfin avec nous", a confié un Edin Terzic très heureux de pouvoir enfin retrouver l'attaquant franco-ivoirien.