Leipzig a remporté samedi 1-0 le choc de la 19e journée de Bundesliga contre Leverkusen et reste à sept points du leader, le Bayern Munich, également vainqueur samedi. L'international espoir français Christopher Nkunku, formé au Paris SG, a marqué pour le RB (1-0, 51e) le seul but d'un match assez fermé et peu spectaculaire, sauf dans ses dernières minutes. Cette victoire permet à Leipzig (38 pts) de maintenir l'écart derrière le Bayern (45 pts), facile vainqueur 4-1 de Hoffenheim. Francfort (33 pts), qui a disposé du Hertha Berlin 3-1, chipe la troisième place à Leverkusen. Le Bayer (32 pts) reste formellement dans le Top 4, qualificatif pour la Ligue des champions, mais est désormais à égalité de points avec Dortmund, Wolfsburg (qui reçoit dimanche Fribourg) et Mönchengladbach.