Après l'incroyable défaite de Dortmund, le Bayern Munich n'a pas laissé passer sa chance de s'installer seul en tête du championnat en surclassant Bochum (7-0) dimanche à l'extérieur, en clôture de la 3e journée du championnat d'Allemagne. En trois matches de Bundesliga, les hommes de Julian Nagelsmann ont inscrit 15 buts, pour signer trois succès en démonstration offensive. Ils en sont même à 20 buts, si on ajoute les cinq plantés à Leipzig pour le sacre en Supercoupe (5-3). Dimanche dans la Ruhr, le festival munichois a d'abord été proposé par Leroy Sané (4e), Matthijs de Ligt (25e) et Kingsley Coman (33e), les trois nouveaux joueurs du onze de départ de Nagelsmann, souhaitant montrer au coach qu'ils pouvaient également apporter à l'équipe. Sané s'est retrouvé à la conclusion d'une combinaison parfaite, idéalement servi par Coman, qui a fêté la fin de ses trois matches de suspension par un but peu après la demi-heure de jeu.

Huit minutes plus tôt, sur un corner, Matthijs De Ligt avait aussi trouvé le chemin des filets, but validé par l'assistance vidéo malgré une main, strappée par une blessure, qui traînait par là mais jugée involontaire. Et Sadio Mané, après un but refusé sur une main qu'il a reconnu, a inscrit son premier doublé sous les couleurs bavaroises. Il a d'abord alourdi le score à 4-0 avant la pause (42e), parfaitement lancé par Coman, puis a pris le ballon pour tirer et marquer le penalty obtenu par Coman à l'heure de jeu (60e). En six saisons passées à Liverpool, il n'avait jamais tiré un seul penalty en Premier League pour les Reds.

Choc contre Mönchengladbach

Le Sénégalais de 30 ans, recrue estivale phare de la Bundesliga, rejoint ainsi son coéquipier Jamal Musiala (blessé et laissé au repos dimanche) et l'attaquant de Mayence Karim Onisiwo en tête du classement des buteurs avec 3 réalisations. Par la suite, le défenseur de Bochum Cristian Gamboa a marqué contre son camp (69e) et Serge Gnabry a conclu le show (76e). Au soir de la 3e journée, le Bayern est désormais la seule équipe du championnat allemand avec neuf points au compteur. Car ses deux principaux rivaux affichés en ce début de saison dans la course au titre ont sombré samedi: le Borussia Dortmund s'est sabordé contre le Werder Brême, battu 3-2 après avoir mené 2-0 jusqu'à la 89e minute, et le RB Leipzig a déçu à Berlin sur la pelouse de l'Union (2-1).

Voilà donc le Bayern avec trois points d'avance sur Dortmund (6) et déjà sept sur Leipzig (2), avant même que les nombreuses "semaines anglaises" (un match en milieu de semaine et un match le week-end) de l'automne ne débutent. Les poursuivants les plus proches des décuples champions d'Allemagne en titre s'appellent Mayence, Union Berlin et Mönchengladbach, chacun sept points, alors que le Borussia Mönchengladbach s'annonce samedi prochain à l'Allianz Arena. Les coéquipiers de Manuel Neuer passeront ainsi un test, première rencontre d'une série de sept matches en 21 jours avant la trêve internationale.