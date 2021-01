Le Bayern Munich s'est assuré dimanche le titre honorifique de champion d'hiver de Bundesliga, en s'imposant laborieusement 2-1 contre Fribourg, avec un nouveau but de Robert Lewandowski, son 21e en 16 journées ! Avec 36 points, le champion en titre compte désormais quatre longueurs d'avance sur Leipzig (32 pts), et sept sur Leverkusen et Dortmund (29 pts), à la veille de la 17e et dernière journée des matches allers mardi et mercredi.

Le phénomène Lewandowski a ouvert le score dès la 7e minute. Après l'égalisation de Fribourg par Nils Petersen (1-1, 62e), Thomas Müller a fait la différence à un quart d'heure de la fin (2-1, 74e). Mais Fribourg a fait trembler les Bavarois en fin de match, avec notamment un tir sur la barre à la 90e+1 minute.