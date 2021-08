Bundesliga

Le Bayern Munich suit le rythme: mis sous pression après les victoires du Bayer Leverkusen et de Fribourg, le "Rekordmeister" s'est replacé en tête du Championnat d'Allemagne en étrillant 5-0 le Hertha Berlin samedi lors de la troisième journée, avec un triplé de Robert Lewandowski. Avec sept points chacun, les trois clubs sont séparés à la différence de buts, le Bayer Leverkusen étant premier devant le Bayern et Fribourg, avant le match de Wolfsburg dimanche, qui pourrait prendre seul les commandes du championnat en cas de victoire face à Leipzig. Ce trio devance un quatuor d'équipes à six points: Dortmund, Cologne, Mayence et Wolfsburg. Pour leur deuxième match de championnat consécutif à l'Allianz Arena, les Bavarois se devaient non seulement de gagner, mais avec la manière, après leur prestation en demi-teinte dimanche dernier face à Cologne (2-1).

Le Hertha Berlin, lanterne rouge et toujours pas le moindre point marqué, faisait office de victime idéale pour les hommes de Julian Nagelsmann, qui s'étaient amusés mercredi en Coupe d'Allemagne, inscrivant douze buts face à une équipe de cinquième division. Le Bayern a rapidement imprimé son rythme, d'abord sous des trombes d'eau, en inscrivant un but rapide grâce à une frappe de l'intérieur du pied de Thomas Müller, servi par Alphonso Davies (6e). Le club de la capitale allemande a plié face aux assauts bavarois: Robert Lewandowski, après une tête sur la barre, s'y est repris par deux fois pour tromper Alexander Schwolow (35e), avant que le Bayern prenne définitivement le large sur une frappe limpide du jeune international allemand de 18 ans Jamal Musiala (49e).

Triplé pour Lewandowski



Le Polonais y est allé de son doublé (70e) après une passe de l'entrant Leroy Sané, puis de son triplé, de la tête (84e) et pris du même coup la tête du classement des buteurs, avec cinq réalisations en trois matches, soit deux de plus qu'Erling Haaland. Après la trêve internationale, les Bavarois se frotteront à une opposition autrement plus relevée, avec un déplacement à Leipzig samedi 11 septembre, trois jours avant d'aller au Camp Nou affronter le FC Barcelone pour la première journée de la phase de groupes de Ligue des champions.