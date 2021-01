Bundesliga

Il se dit que le Bayern Munich est la seule équipe européenne épargnée par les aléas de cette année étrange. Mais à y regarder de plus près, le champion d'Europe n'est pas infaillible. Parce qu'il a été battu ce vendredi sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach au terme d'un match renversant (2-3), et parce que ce couac n'est pas son premier cette saison.



Tout avait pourtant commencé de la meilleure des manières pour l'ogre bavarois, qui a rapidement mis la machine en route. Au bout d'une petite demi-heure, le Bayern avait déjà fait le break après que Lewandowski ait ouvert le score sur penalty (0-1, 20e) et que Goretzka ait doublé la mise d'un missile dans la foulée (0-2, 26e). Bref, le rouleau compresseur fonctionnait et la balade se dessinait.

Le Bayern a perdu pied



Mais c'était sans compter sur cette équipe de M'Gladbach décidément très à son aise contre les cadors, comme elle l'avait démontré en Ligue des Champions. En deux temps, trois mouvements, Hofmann a permis au Borussia de refaire surface avant la mi-temps avec un doublé express (35e, 45e+1). Mieux, les locaux, qui avaient déjà battus les Bavarois l'an dernier, ont porté le coup de grâce au retour des vestiaires sur une merveille de frappe de Neuhaus (3-2, 49e). Au pied du mur, le Bayern a évidemment accentué la pression mais Lewandowski et ses coéquipiers ont manqué de promptitude et d'efficacité - c'est assez rare pour être souligné. Le score n'a plus évolué. Le Bayern, toujours leader, est dans le viseur de Leipzig. M'Gladbach pointe au 7e rang.