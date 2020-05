En grand danger, 17e au classement, le Werder a profité de l'apathie actuelle de Schalke 04. Le monument de Bundesliga l'a emporté par le plus petit des scores (0-1) et revient à un point de Dusseldorf, barragiste et qui affronte le Bayern tout à l'heure (18h30). Pour Schalke, cette défaite s'ancre dans la plus mauvaise phase retour de l'histoire du club en Bundesliga, avec 11 matchs sans victoire de suite.

La décision est venue à la 32e minute par Leonardo Bittencourt, et malencontreusement de Jean-Clair Todibo. Le joueur français prêté par Barcelone a perdu un ballon au milieu de terrain, permettant à l'Allemand de remonter le terrain et décocher une magnifique frappe enroulée du gauche en lucarne. Todibo a été sorti à la pause par David Wagner.

Le Hertha et Hoffenheim enchaînent



Dans les autres rencontres de l'après-midi, le Hertha Berlin a dominé Augsburg (2-0) avec un but de l'ancien milanais Krzysztof Piatek en toute fin de partie. Le Togolais Ilhas Bebou a donné la victoire à Hoffenheim sur la pelouse de Mayence (0-1) pour égaler le nombre de points de Wolfsburg, sixième et provisoirement qualifié pour la Ligue Europa. Les coéquipiers de Jérôme Roussillon ont chuté face à Francfort (1-2), une surprise, car les visiteurs étaient sur 6 matchs sans victoire en Bundesliga.