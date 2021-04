Loin du brouhaha qui agite le sport roi, le Bayern Munich, tapis dans l'ombre des clubs frondeurs de la Super League, continue son petit bonhomme de chemin en Bundesliga. Opposé au Bayer Leverkusen pour un grand classique du championnat, le champion en titre a fait le métier pour accroître son avance sur le RB Leipzig, battu à Cologne dans le même temps (1-2).

"Choupo" a encore frappé

Lorsqu'il fera les compte, Hansi Flick pourra remercier Eric Maxim Choupo-Moting. Non pas que l'ancien chouchou du Parc soit devenu un buteur du calibre de Robert Lewandowski, mais "Choupo" aura assuré l'intérim avec un rendement tout à fait honorable. Déjà buteur à l'aller comme au retour dans la double confrontation épique contre Paris, l'international camerounais a encore frappé ce mardi soir. C'est lui qui a débloqué la situation dès la septième minute de jeu en profitant d'un ballon relâché par Hradecky après une première tentative de Müller (1-0, 7e).

Le Bayern n'a pas tardé à faire le break. Quelques minutes plus tard, Joshua Kimmich a bonifié un second ballon d'une frappe limpide qui a fait mouche (2-0, 13e). Largement dominateurs, les Bavarois auraient pu et dû faire parler la poudre mais ils ont manqué de réalisme dans le dernier geste. En face, Leverkusen s'est aussi procuré quelques situations notables - sans réussite. Le Bayern compte désormais 10 points d'avance sur son dauphin. Un soir sans histoire.