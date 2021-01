Schalke 04, lanterne rouge, défiait le Bayern Munich pour le compte de la 18e journée de la Bundesliga, ce dimanche. Un match de tous les extrêmes, où la hiérarchie a été respectée. Le Bayern y a veillé avec une domination affichée d'emblée mise en surbrillance par une occasion à la demi-heure de jeu, où Ralf Fährmann repoussait difficilement une tentative signée Kimmich. Le but des visiteurs allait venir une minute après. On retrouvait d'ailleurs Kimmich, dont le centre alertait Thomas Müller. La tête de ce dernier ne laissait aucune chance à Fährmann, qui s'inclinait (33e) sur la 8e réalisation cette saison en championnat de l'attaquant munichois. Malgré la domination très nette des visiteurs, les locaux s'étaient offert deux occasions toutes aussi claires lors du premier acte. Manuel Neuer a d'abord été sollicité sur une tête de Mark Uth repoussée du genou (11e), puis détournait d'un arrêt magistral une reprise du dos d'Ozan Kabak sur un corner botté par Amin Harit (30e). Au repos, le Bayern menait d'une courte avance ô combien méritée (1-0).

Aussi lentement qu'inexorablement, un scénario se dessinait à la Veltins-Arena, au rythme du rouleau compresseur bavarois. La machine munichoise allait accélérer et se mettre définitivement à l'abri. Ce n'était plus qu'une question de temps et c'est bien ce qui s'est produit dès la 55e minute. Qui d'autre que le buteur maison Robert Lewandowski pour sceller le destin du match ? Un tir croisé rasant et gagnant du droit pour "The Best", qui avait préalablement été lancé à la limité du hors-jeu par les bons soins d'un Kimmich dans tous les bons coups ce dimanche. Schalke n'abdiquait pas et une tentative de Mark Uth fuyait le cadre à un quart d'heure de la fin, pour la plus grande colère de Jérome Boateng, qui en profitait pour haranguer ses troupes. Des troupes remobilisées, puisque Goretzka était contré dans la foulée sur le fil par Stambouli suite à un corner des hommes de Flick (82e). Le Bayern allait ensuite enterrer son adversaire avec des réalisations tardives de Müller, sur un coup franc de Kimmich (89e) et d'Alaba d'une frappe lointaine du gauche (90e). Le score n'allait plus bouger et le Bayern a fait respecter son rang (4-0), enfonçant Schalke au passage.