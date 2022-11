Le Bayern Munich a consolidé son avance en tête de la Bundesliga en s'imposant 2 à 0 samedi sur la pelouse de Schalke 04 à Gelsenkirchen et dispose dorénavant d'une avance de six points sur son dauphin provisoire, Leipzig.

Dans ce match des extrêmes de la 15e journée, entre le leader du championnat et la lanterne rouge, les hommes de Julian Nagelsmann ont su patienter avant de prendre le contrôle du match à la 38e minute grâce à une superbe frappe de Serge Gnabry bien servi par Jamal Musiala. Au retour des vestiaires, le Rekordmeister, en quête d'un onzième titre consécutif, a doublé la mise avec un but en contre signé Eric Choupo-Moting (52e).

Il s'agit de la dixième victoire des Bavarois toutes compétitions confondues, alors que c'est la dixième défaite de la saison pour le promu Schalke 04, dix-huitième et dernier à cinq points du premier non relégable (le Hertha). Fribourg et l'Union Berlin, à 7 points du Bayern, s'affrontent dimanche tandis que l'Eintracht Francfort, 5e à 8 longueurs de la tête, se déplacera à Mayence.