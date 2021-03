Le rouleau compresseur munichois est bel et bien reparti de l'avant. Après avoir calé l'espace de deux matchs (nul contre Bielefeld et une défaite face à Francfort), le Bayern Munich a signé ce samedi une troisième victoire de rang en Bundesliga, avec une démonstration offerte sur la pelouse du Werder Brême (1-3). Un récital qui a permis à Robert Lewandowski de briller un peu plus avec un 268e but en carrière dans le championnat allemand.

Sans être largement dominateurs, les Bavarois n'en ont pas moins frappé par deux fois sur la tête de leurs hôtes en première période. Double passeur décisif, Thomas Muller a d'abord servi Leon Goretzka (0-1, 22e), avant de renouveler l'opération avec Serge Gnabry (0-2, 35e). Avec un seul tir cadré en quarante-cinq minutes, le Werder n'a pas pu rivaliser et a rejoint les vestiaires avec un retard de deux buts.

Et la pause n'a rien arrangé pour les locaux qui ont souffert dès la reprise. Sauvés à deux reprises par leurs montants, les hommes de Florian Kohfeldt ont finalement craqué une troisième fois sur un jeu de billard conclu par l'inévitable Robert Lewandowski (0-3, 67e). Trente-deuxième but de la saison pour le Polonais, décidément intenable et qui aurait pu doubler la mise, s'il n'avait pas une troisième fois tapé le cadre adverse (77e).

Relâchement coupable

Mais alors que le Bayern Munich se dirigeait vers son sixième match de Bundesliga sans encaisser de but, Niclas Fullkrug a profité d'un alignement approximatif de la défense bavaroise pour s'en aller tromper, en deux temps, Manuel Neuer (1-3, 86e). De quoi énerver particulièrement le portier international allemand.

Munich, leader renforcé

Un ultime but qui n'a évidemment pas empêché Munich de s'imposer pour consolider sa place de leader, avec provisoirement cinq unités d'avance sur son premier poursuivant, le RB Leipzig. Quant au vaincu du jour, le Werder Brême reste scotché en milieu de classement (12e), à neuf unités du premier européen, le Borussia Dortmund (6e).