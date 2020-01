La 18e journée de Bundesliga s'avère pour l'instant prolifique en buts. La faute notamment à un Erling Braut Haaland inspiré. Au sein d'une équipe de Dortmund aussi friable en défense que létale en attaque, la jeune recrue offensive du BvB a inscrit un triplé face à Augsbourg dans une rencontre peu avare en opportunités des deux côtés du pré. Pourtant, le premier acte n'avait produit qu'un but à la demi-heure de jeu. Vargas passait Piszczek pour pénétrer dans le rectangle des visiteurs pour servir Niederlechner pour l'ouverture du score au cœur d'une arrière-garde du BvB pusillanime.

Erling Haaland only needed 3 minutes to score his first goal for Dortmund. Instant impact ⚡️ pic.twitter.com/Sq4nNpEvQV

Sur l'engagement de la deuxième période, une tentative de Richter des 25 mètres trompait l'infortuné Bürki (46e). Brandt réduisait le score d'un tir du gauche trois minutes plus tard avant que Niederlechner n'aggrave la marque pour Augsbourg (55e). C'est là que le Show Haaland a commencé. Entré en début de seconde période (56e), le prodige norvégien n'a eu besoin que de trois minutes pour marquer son premier but du gauche à l'heure de jeu avec l'aide du poteau (59e). Un premier but sur son deuxième ballon sous ses nouvelles couleurs. Deux minutes plus tard, Jadon Sancho dribblait le portier adverse pour y aller de sa réalisation (61e).

Mais le show Haaland était loin d'être fini. À 20 minutes du terme, il profitait d'une offrande d'Hazard pour marquer dans les buts vides. Puis, à dix minutes de la fin, Haaland profitait d'un ballon de Reus pour éliminer la défense locale sur un contrôle orienté et tromper Tomas Koubek du gauche pour un retentissant triplé personnel. 3-5, score final. Un BvB peu rassurant en défense a pu s'appuyer sur une attaque de feu et un Haaland affûté pour l'emporter. Thomas Tuchel a certainement pris quelques notes.



Dans les autres rencontres, Cologne s'est imposé à domicile contre Wolfsbourg sur un doublé de Cordoba (3-1). Fribourg remporte un court succès à Mayence (2-1), le Werder gagne à Düsseldorf grâce à un CSC de Kastenmeier (0-1), tandis qu'Hoffenheim s'incline à la maison contre Francfort avec un but de Bas Dost (1-2). Leipzig, leader, reçoit l'Union Berlin plus tard dans la soirée.