Quatrième match consécutif sans défaite pour Francfort qui, vendredi soir en ouverture de la 8e journée de Bundesliga, a surclassé Leverkusen (3-0). Un doublé de Paciencia (4e, 17e) et un but de Dost (80e) ont permis à l’Eintracht de l’emporter et de revenir ainsi à hauteur du Bayer au classement: avec 14 points, les deux équipes sont respectivement septième et huitième.