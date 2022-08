Il n'y aura donc pas eu de débuts rêvés pour Anthony Modeste. Arrivé il y a quelques jours à peine à Dortmund, l'attaquant de 34 ans était déjà titularisé par son nouvel entraîneur Edin Terzic pour le déplacement à Fribourg vendredi soir. Avec la lourde tâche de faire oublier Erling Haaland (parti à Manchester City) et Sébastien Haller (recruté cet été mais souffrant d'une tumeur aux testicules), l'ancien Bastiais aurait pu déjà ouvrir son compteur-but avec les Marsupiaux. C'était sans compter une certaine inefficacité devant le but.



En première période, notamment, l'homme aux 20 buts en Bundesliga la saison passée a gaspillé plusieurs cartouches, tirant d'abord sur Mark Flekken (22e), avant de manquer le cadre à deux reprises depuis la surface (31e, 38e). Bien mal lui en a pris puisque, parallèlement, Fribourg a su ouvrir le score grâce à Michael Gregoritsch, auteur de son deuxième but en deux journées d'une belle tête placée (1-0, 35e).

Flekken, la faute de main qui change tout

On pensait que Dortmund, un peu éteint et subissant la pression de Fribourg, ne s'en relèverait pas. D'autant que le sixième du dernier championnat (qui avait terminé à seulement trois points de la Ligue des champions et de Leipzig, 4e) semblait plus solide collectivement et plus dangereux offensivement. Mais une incroyable faute de main a totalement modifié la physionomie du match.



Sur une frappe a priori anodine du jeune attaquant anglais Jamie Bynoe-Gittens (18 ans), entré 13 minutes plus tôt à la place de Thorgan Hazard (64e), Flekken s'est complètement troué et a laissé le ballon entrer dans son but (1-1, 77e). Une erreur aussi spectaculaire que lourde de conséquences puisqu'elle a totalement relancé les Borussen. Les partenaires de Marco Reus ont ainsi marqué deux nouveaux buts lors des dix dernières minutes, signés Youssoufa Moukoko (1-2, 84e) et Marius Wolf (1-3, 88e), leur permettant de prendre les commandes du championnat, avec six points, avant les autres rencontres du weekend. Un contexte favorable qui permettra peut-être à Anthony Modeste de poursuivre sereinement son intégration.