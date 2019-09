Un nouveau but d'Amine Harit, l'international marocain de Schalke 04, inscrit à la 89e minute de jeu, a offert une victoire (2-1) sur le tard au club de Gelsenkirchen, qui se dirigeait vers un partage des points à domicile face à Mayence à l'occasion du premier match de la 5e journée de Bundesliga.

Amine Harit steals it right at the death to earn all 3️⃣ points for the Royal Blues #Bundesliga #S04M05 pic.twitter.com/mMWC0Sgu1A