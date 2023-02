Avec un doublé de Kingsley Coman (9e, 14e), pour se donner de la sérénité d'entrée, le Bayern Munich n'a pas tremblé chez Wolfsburg, ce dimanche après-midi en Bindesliga. A la suite de trois matches nuls d'affilée, le Bavarois devaient se reprendre contre les Loups, à moins de dix jours du choc contre le PSG en Ligue des Champions (2-4).

Coman à la conclusion de passes des latéraux du Bayern Munich

C'est chose faite pour Julian Nageslmann et les Munichois, efficaces et sérieux, Les latéraux Davies et Cancelo, arrivé de Manchester City, ont porté le danger sur les cages de Casteels, pendant que l'ailier français inscrivait donc un doublé. Thomas Müller a porté la marque à 3-0 rapidement, avant que Wolfsburg ne revienne dans le match. Le Bayern a ensuite tranquillement assuré en seconde période, avec une quatrième réalisation de Jamal Musiala (73e). Seule ombre au tableau, l'expulsion de Joshua Kimmich au retour des vestiaires, pour un second carton jaune. Mais la victoire et le contenu sont rassurants pour Muncih, à quelque encablures de la dernière ligne droite de sa saison.