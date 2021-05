Bayern Munich : Flick n'a plus que des "détails" à régler avec l'Allemagne

Le futur d'Hansi Flick ne passera pas par le Bayern Munich. Samedi, après l'ultime match de la saison face à Augsbourg (15h30), le technicien allemand quittera le club bavarois comme il l'a annoncé il y a déjà quelques mois. Bien que courtisé par le FC Barcelone, qui en avait fait sa priorité pour la succession possible de Ronald Koeman, le natif d'Heidelberg devrait bien prendre les rênes de l'équipe nationale allemande, après le Championnat d'Europe.



Ce vendredi, il a assuré qu'il ne restait que quelques éléments à confirmer avant de le voir succéder à Joachim Löw. "J'ai parlé avec la DFB (Fédération allemande de football) et chacun sait combien je tiens à l'équipe nationale. Mais il y a toujours des choses à régler, maintenant il s'agit de détails", a-t-il glissé. Une fois les discussions abouties, "nous pourrons rapidement l'annoncer", a rajouté Flick, qui était sous contrat jusqu'en 2023 avec le "Rekordmeister" et sera remplacé par Julian Nagelsmann (Leipzig) dès la saison prochaine.

🎙️ #Flick: "The Champions League phase in Lisbon and beating PSG in the final was the most exciting part of my tenure. The emotions after the game, the whole team, the way the substitutes cheered them on - it was outstanding. That will remain an absolute career highlight for me." pic.twitter.com/9TJokNl8gH