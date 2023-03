Cette décision en a surpris plus d’un. Ce vendredi, le Bayern Munich a officialisé le licenciement de Julian Nagelsmann, remplacé au pied levé par Thomas Tuchel. Pourtant, les Bavarois venaient d’éliminer le Paris Saint-Germain en 8ème de finale de la Ligue des Champions, après un parcours sans faute en phase de poule. L’ancien de Leipzig a sans doute payé la place de leader de Bundesliga, perdue au profit du Borussia Dortmund. Lors de la présentation à la presse de Thomas Tuchel, Oliver Kahn s’est justifié sur ce choix.

"Les derniers jours ont été difficiles"

Le président du Bayern Munich assure qu’il s’agit d’une décision « mûrement réfléchie » : « C’est notre devoir et notre travail d’assurer le succès sur le plan sportif. Les derniers jours ont été difficiles. Ce n’est pas une réaction de panique, cela n’a rien à voir. On a regardé tout ça de près. C’est une décision mûrement réfléchie ».

Oliver Kahn pointe le manque de consistance et de régularité dans les performances du Bayern : « Nous avons l’une des meilleures équipes d’Europe et pourtant les performances ne se sont pas améliorées. On ne peut pas être satisfait des résultats de la seconde partie de saison et de nos performances. Julian est un entraîneur de haut niveau, mais l’alchimie ne correspondait pas. ». À quelques semaines de défier Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions, les Bavarois prennent un tournant décisif.