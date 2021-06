Wolfsburg : Van Bommel nouveau coach

Voilà six ans que le VfL Wolfsburg n'avait plus entendu la douce musique de la Ligue des Champions dans son stade. Depuis la saison 2015-2016, les Loups n'avaient pas réussi à se qualifier pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Ils ont même frôlé la relégation en 2016-2017 en disputant les barrages après une 16eme place. Sous l'impulsion d'Oliver Glasner, le club de la Basse-Saxe a réussi une saison 2020-2021 brillante avec une quatrième place à la clé et un ticket pour la Ligue des Champions. Mais le coach autrichien a décidé de s'envoler du côté de Francfort pour s'occuper de l'Eintracht. Les dirigeants de Wolfsburg ont donc choisi son remplaçant en la personne de Mark Van Bommel. Le Néerlandais était libre de tout contrat depuis la fin de son aventure d'une saison et demie en tant que coach principal du PSV Eindhoven. Le coach batave a signé un contrat de deux ans jusqu'en 2023 avec Wolfsburg, et espère faire bonne figure avec les Loups en coup d'Europe. " Je suis ravi de rejoindre le VfL Wolfsburg et ravi de découvrir le nouvel environnement, les personnes et les défis qui m'attendent ", a déclaré van Bommel sur le site Internet du club.

Une expérience de champion

Une ambition commune pour le Néerlandais et le club allemand. " Les responsables du club partagent exactement les mêmes idées et croyances que moi, et je peux m'identifier vraiment à la voie que le club a choisi de suivre", s'est réjoui le nouveau coach. Il arrive avec une grosse expérience de la Bundesliga avec cinq années passées au Bayern Munich. Le natif de Maasbracht a un palmarès bien étoffé avec deux championnats et deux coupes d'Allemagne glanés. Il aura même réussi en tant que capitaine à amener son club en finale de Ligue des Champions ainsi que la sélection des Pays-Bas en finale de Coupe du Monde. À noter que le coach viendra avec deux anciens membres du PSV Eindhoven,

Alex Abresch et Vincent Heilmann, qui rejoindront donc le Néerlandais et son staff.

