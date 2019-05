Wolfsbourg: Guilavogui prolonge jusqu'en 2023

Josuha Guilavogui (28 ans) se plaît en Allemagne. Arrivé en 2014 à Wolfsbourg en provenance de l'Atlético Madrid, le milieu de terrain français n'a plus jamais quitté les Loups, au point même d'en devenir le capitaine cette saison.

"Je suis très heureux de continuer à jouer ici, à Wolfsbourg. Je dois beaucoup au club. Nous avons joué ensemble la Ligue des champions et nous avons connu des moments difficiles ensemble. Je me sens très lié au club, à la région et aux supporters", a déclaré l'international tricolore (7 sélections).

L'ancien Stéphanois totalise 160 rencontres toutes compétitions confondues avec le club allemand, pour 9 buts marqués, et deux titres remportés: la Coupe et la Supercoupe d'Allemagne en 2015.