Wamangituka, du PFC à la Bundesliga sans encombre

Deux ans après ses débuts professionnels en Ligue 2, Silas Wamangituka a fait trembler les filets en Bundesliga. Une progression express rendue possible par une excellente saison 2018-2019 avec le Paris FC (11 buts) et les débuts intéressants d'une aventure allemande avec Stuttgart. Parti de l'autre-côté du Rhin à la fin de l'été 2019, le Congolais a déjà partiellement réussi son pari. Pour sa première apparition dans l'élite du football allemand, le natif de Kinshasa a marqué lors de la défaite du club souabe contre Fribourg (2-3). Une apparition en Bundesliga qui a récompensé un joueur en réussite.

A Stuttgart, Wamangituka a fait l'unanimité

Le joueur de 20 ans n'a pas été titularisé lors de la première journée du championnat d'Allemagne par hasard. Acheté 8 millions d'euros l'été dernier, l'attaquant a eu le temps de progresser en deuxième division. Dans l'antichambre de la Bundesliga, il a réussi son adaptation et gagné en expérience. Plusieurs fois nommé homme du match par le Stuttgarter Zeitung, Silas Wamangituka a été impliqué sur 15 buts en 29 apparitions. Suffisant pour séduire les supporters. Son efficacité devant le but adverse a aussi été plébiscitée par son entraîneur. Sa vitesse et ses chevauchées fantastiques également. Un moyen de faire oublier les lacunes tactiques qui lui ont parfois été reprochées.

Deuxième joueur le plus décisif de Stuttgart

Titulaire dès son arrivée au VfB, le joueur qui s'est révélé en France a attendu une défaite 6-2 contre Hambourg à la fin du mois d'octobre pour marquer son premier but. Une réalisation qui en a rapidement appelé d'autres. Lors des sept matchs qui ont suivi, il a marqué à quatre reprises. Un rendement qui lui a permis de terminer l'année en beauté pour aider son équipe à consolider sa place sur le podium de la division. En fin de saison, dans les stades à huis clos, le droitier a retrouvé la même efficacité pour permettre à Stuttgart de remonter en Bundesliga sans passer par les barrages. Lors des quatre dernières journées, l'ailier de formation a été impliqué sur cinq buts ce qui a porté son bilan à sept réalisations et huit passes décisives. Dans le club du Bade-Wurtemberg, seul Nicolas Gonzalez a fait mieux.

En Bundesliga, Wamangituka va découvrir une nouvelle adversité

En pointe ou sur les côtés, le joueur acheté au Paris FC a été une des attractions de la saison de 2. Bundesliga. Maintenant, il est attendu à l'étage supérieur. Il va s'y frotter au très haut niveau avec le bagage nécessaire pour s'y installer selon Robert Malm, notre consultant qui l'a suivi quand il jouait en Ligue 2. « Au PFC, il a montré qu'il pouvait tirer son épingle du jeu. Il a les qualité mais il entre dans une nouvelle dimension avec des matchs contre le Bayern, le Borussia et de nombreux duels avec des joueurs internationaux. Il va devoir apprendre vite pour s'adapter. Il sera jugé sur la durée.» C'est donc en continuant de marquer en Bundesliga que Silas Wamangituka va pouvoir poursuivre sa folle progression et conserver les standards qu'il tient depuis ses débuts professionnels.