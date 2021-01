Une légende allemande dézingue les joueurs du Bayern

A la surprise générale, le Bayern Munich est tombé mercredi en Coupe d’Allemagne. Les champions d’Europe en titre ont cédé contre une modeste équipe de Bundesliga 2, en l’occurrence Holsten Kiel. Cela fait 20 ans que le géant bavarois n’avait pas connu une telle humiliation. Un faux-pas qui leur a valu les critiques d’une ancienne légende locale, Lothar Matthaus. Dans sa chronique pour Sky Deutschland, le Ballon d’Or 1990 n’a pas utilisé de gants pour s’en prendre aux joueurs de la formation munichoise et en particulier les recrues. "En termes de niveau, il n'est pas aussi haut de gamme que ce que j'attendrais d'une équipe dont l'objectif était aussi le triplé cette saison, car les nouveaux joueurs qui sont arrivés cet été ne sont pas tous des joueurs du Bayern pour moi", a-t-il pesté.

Matthaus montre du doigt aussi la direction

« Ils n'ont pas le niveau pour faire la différence dans ce club. C'est pourquoi je critique aussi un peu la politique du recrutement. Avec Philippe Coutinho, Thiago et Ivan Perisic vous avez perdu trois joueurs de grande classe. Ils avaient tout. Ils étaient toujours là et apportaient avec eux la qualité nécessaire », a poursuivi le recordman de matches joués en Coupe du Monde.

Tout en s’en prenant aux nouveaux visages des champions d’Allemagne, Matthaus a reconnu qu’il y a un autre facteur important qui pourrait expliquer la baisse de régime du Bayern. "Il y a un manque de concentration. Peut-être est-ce aussi à cause du niveau de fatigue élevé, à cause des nombreux matchs de l'année dernière, et il n'y a pas eu beaucoup de vacances", a-t-il déclaré. Une explication qui devrait certainement plus convenir au board bavarois et à Hansi Flick.