Un dernier trophée pour Ribéry

Le Bayern a imité Manchester City. Pas le PSG, ni ce que le Barça commence à faire contre Valence. Comme ses amis anglais, français et espagnol, le Bayern avait l’occasion de valider un doublé national samedi, en finale de Coupe contre Leizpig. Les joueurs de Niko Kovac n’ont pas raté l’opportunité en s’imposant 3-0. Tout n’a pas été aussi simple que le score peut l’indiquer, avec le deuxième but de Coman inscrit à moins d’un quart d’heure de la fin. Si on se remonte plus loin, c’est surtout Manuel Neuer que les Bavarois peuvent remercier.

Dès la 11e minute, le capitaine du Bayern a sorti une parade réflexe saisissante, déviant sur sa barre une tête de Christian Poulsen à bout portant. Robert Lewandowski, lui, n’a pas manqué sa reprise du crâne à la demi-heure de jeu (29e) pour ouvrir le score. La situation débloquée, Kingsley Coman aurait pu tuer le match en fin de première période, mais Ibrahima Konaté a sauvé sur sa ligne (42e). A la reprise, Neuer a encore été formidable au duel, cette fois face à Forsberg (48e). Mats Hummels s’est ensuite procuré des balles de 2-0 (45e, 62e).

Serge Gnabry et Thiago Alcantara se sont également procuré une double occasion (62e), puis Thomas Müller a frôlé la lucarne (63e). Et c’est donc Coman qui, d’un enchaînement remarquable dans la surface, a donc fait basculer la finale à une dizaine de minutes du terme (2-0, 78e), avant le doublé de Lewandowski (3-0, 85e). Joshua Kimmich puis Arjen Robben, entré en jeu, ont manqué une ultime double occasion à la dernière minute (90e). Corentin Tolisso est aussi sorti du banc, rejouant ainsi pour la première fois depuis septembre. De même que Franck Ribéry bien sûr, réclamé à cor et à cri par les supporters munichois pour sa dernière.