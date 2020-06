Traoré, enfin tranquille ?

🇬🇳 Naby Keita succède officiellement à Ibrahima Traoré en tant que capitaine de la sélection de Guinéehttps://t.co/FzYhMDPUCa

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 25, 2020



Première titularisation de la saison pour @TraoreIbra16 en #Bundesliga 📊

1⃣ passe décisive

🔟 km parcourus

8⃣1⃣% de passes réussies



Welcome back champion 💪🇬🇳#DieFohlen 🐎💚 #BMGWOB 3-0 pic.twitter.com/Kj1ooSfLgx



— Gladbach (@borussia_fr) June 16, 2020

Depuis près de quatre ans, Ibrahima Traoré accuse une guigne infinie avec les blessures : le tendon de décembre 2016 à mars 2017, la cuisse en septembre 2017, puis de novembre 2017 à mars 2018, l'aine en février et mars 2019, la cheville en septembre et octobre 2019, et enfin les adducteurs en décembre. Revenu en tant que remplaçant, l'ancien milieu offensif de Stuttgart n'a joué que six petits matchs avec Mönchengladbach cette saison, se voyant enfin récompensé par une titularisation la semaine dernière contre Wolfsbourg (3-0) avec une passe décisive à la clé.Pour ne rien arranger, le capitaine historique de la sélection guinéenne vient de se faire retirer le brassard au profit de Naby Keita. Il est temps de retrouver un peu de joie... « On a vu tous les joueurs heureux de son retour, après toutes ces séquelles, se réjouit Patrick Guillou. Il n'a jamais lâché, le mérite lui en revient. Avec le coronavirus, il a pu regagner du temps de récupération. » Notre consultant évoque « quelqu'un qui ne se laisse pas emporter, très perspicace dans ses analyses et sur le monde qui l'entoure, c'est vraiment un plaisir de discuter de football avec lui. A Gladbach, il est très écouté dans le vestiaire, très apprécié. Il est toujours resté concentré sur le club, quoi qu'il arrive. Son entraîneur salue aussi ce comportement. »Après ce dernier match face au Hertha Berlin, sa place sera-t-elle encore au Borussia, à 32 ans ? « Je préfère le voir en pleine santé et virevoltant, après il faut voir avec son entourage etc. Après la trentaine, c'est bien de prendre du plaisir en jouant. Jeune, tu peux espérer, en laissant un peu ce plaisir de côté à court terme... Mais après une saison à moins de dix matchs, ce n'est pas si facile non plus de retrouver quelque chose derrière. » Le travail, c'est la santé, et Ibrahima Traoré devra effectuer le meilleur choix possible pour la conserver.