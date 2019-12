Schmid, le plus allemand des Français

(Re)Découvrez les plus beaux buts du week-end

Avec 234 matches joués, Jonathan Schmid (29 ans) est le Français en activité le plus capé de Bundesliga. Où il apparaît à la 26e place du classement des joueurs ayant disputé le plus de rencontres. Mais dans l’Hexagone, le natif de Strasbourg reste méconnu. "C’est parce que j’ai évolué dans des clubs assez peu médiatisés en France", concédait-il l’an dernier dans un entretien à So Foot, reconnaissant être "un peu à l’écart" en Allemagne. "Quand je jouais à Fribourg, certains journaux écrivaient que Didier Deschamps devait me retenir en équipe de France, mais ça ne s’est jamais fait. C’est dommage, mais compréhensible."Car lors de ce premier passage à Fribourg, où il est revenu cet été après une année à Hoffenheim et trois à Augsbourg, il avait notamment réussi un exercice à 11 buts, compilant également les passes décisives plusieurs saisons d’affilée. Depuis, celui qui évoluait alors au poste d’ailier, comme un certain Franck Ribéry, dont il pourrait aller chercher la saison prochaine le record de matches joués en Bundesliga (273), a été repositionné arrière droit. Même s’il a souvent été utilisé au sein d’une défense à cinq, que ce soit à Augsbourg ou Fribourg, et parfois encore au milieu.Fribourg, où il est arrivé à 18 ans, lui qui avait été renvoyé deux ans plus tôt du centre de formation du Racing puis évolué dans "des petits clubs alsaciens" avant de franchir la frontière et d’être repéré, sous les couleurs d’un club du sixième échelon (Offenburger), par Christian Streich, qui est toujours son entraîneur à Fribourg. A Fribourg, où évolue aussi, en réserve, son jeune frère Anthony (20 ans), il se sent "comme à la maison. Parce que je peux très facilement rentrer à Strasbourg. Quand j’étais à Augsbourg l’an dernier, c’était beaucoup plus compliqué, déclare-t-il à 20minutes. Le dimanche matin, je vais au décrassage de l’équipe et je pars après car on a souvent le lundi de libre. Même quand j’ai une après-midi, je fais la route. Mes parents, mes beaux-parents et beaucoup d’amis sont encore à Strasbourg."Fribourg, situé à un peu plus d’une heure de route de Strasbourg et dont l’équipe, notamment avec l’aide de Schmid (4 buts en 15 matches, dont un superbe coup franc en lucarne contre Wolfsbourg), occupe la sixième place du classement. Mais n’a gagné qu’un seul de ses quatre derniers matches avant d’accueillir, mercredi soir, un Bayern Munich qui pointe au cinquième rang avec deux points d’avance. Fribourg, seule formation allemande invaincue face aux Bavarois la saison dernière, et qui ne devrait pas pouvoir compter sur ses deux Franzosen, puisque Schmid, comme Yoric Ravet, qui n’a pas joué de la saison, est touché au mollet et a donc peu de chances de jouer, selon Streich.