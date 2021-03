Ribéry égalé en Bundesliga, il réagit

Plus d'un an et demi après avoir quitté le championnat d'Allemagne, Franck Ribéry s'est trouvé un successeur en la personne de Jonathan Schmid. Titulaire avec Fribourg, le milieu de terrain âgé de trente ans a égalé ce samedi un record détenu jusqu'alors par son compatriote et ancien pensionnaire de Bundesliga. Avec 273 rencontres disputées en Allemagne, Schmid rejoint donc Ribéry. Il le dépassera lors de sa prochaine apparition.

Passé par Fribourg, mais aussi Hoffenheim et Augsbourg, Jonathan Schmid rentre donc dans l'histoire des Français de Bundesliga. Pour cette occasion, il a eu droit à un message vidéo de "Kaiser Franck", posté sur les réseaux sociaux de Fribourg : "273 rencontres de Bundelisga, c'est énorme. Seuls les meilleurs parviennent à faire cela". Un petit mot qui fera chaud au cœur de Schmid.

Mieux que Sagnol ou Lizarazu

Actuellement huitième de Bundesliga avec son club, le natif de Strasbourg est donc ex æquo avec Franck Ribéry et devance plus que jamais Matthieu Delpierre (185), Willy Sagbol (184) et Bixente Lizarazu (183), au nombre de rencontres disputées dans le championnat allemand.