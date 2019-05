Ribéry, clap de fin

C’est une glorieuse page qui se tourne au Bayern Munich. Alors qu’Arjen Robben (35 ans) avait annoncé, en décembre dernier, son départ à l'issue de la saison, Franck Ribéry (36 ans) en a fait de même ce dimanche. Le club bavarois a officialisé la non prolongation du joueur français et promet un match d’adieu pour ses deux emblématiques ailiers pour 2020.

Arrivé il y a 12 ans en provenance de l’OM, Franck Ribéry ne pensait probablement pas réaliser un parcours aussi magnifique avec le Bayern, où il est devenu l’un des chouchous du public (422 matches pour 123 buts) et avec qui il a gagné, en plus de 8 titres de Bundesliga, la Ligue des champions (en 2013). "Cela a été une belle expérience pour moi et ma famille", lance l’international français (81 sélections, 2006-2014) sur le site du club.

Par contre, le natif de Boulogne-sur-Mer en dit peu sur son avenir. "Je suis encore là pour trois semaines, je ne veux pas trop réfléchir à ce qu’il va se passer après parce que je veux savourer sur le terrain avec mes coéquipiers. Je n’ai pas encore de plan précis pour la saison prochaine. Je ne sais pas où je pourrai jouer au football. Je vais continuer à jouer mais rien n’est sûr à 100%", lance ainsi "Francky", qui aurait été contacté par plusieurs clubs qatariens. Pour l’instant, il n’a donc rien décidé.