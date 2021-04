RB Leipzig : Marsch pour prendre la relève de Nagelsmann ?

Un accord déjà trouvé ?

L'Américain de 47 ans est actuellement en poste dans un autre club filière du groupe Red Bull, à savoir le RB Salzbourg en Autriche. Actuellement en tête du championnat autrichien, l'ancien milieu de terrain est en pleine réussite avec son équipe. Originaire du Wisconsin, Marsch a fait toute sa carrière de footballeur en Major League Soccer aux États-Unis, avant de se reconvertir en tant qu’entraîneur dès 2012, avec une première courte expérience à l'Impact de Montréal.Avec un bilan de deux finales et deux demi-finales de conférence dans le championnat nord-américain, le natif de Racine décide de poursuivre son apprentissage en Autriche chez le club filiale, le Red Bull Salzbourg.Depuis son arrivée, l'Américain a glané tous les trophées nationaux, mais a du mal en coupe d'Europe, où son équipe a été éliminée deux fois aux portes des seizièmes de finale de la Ligue Europa, par Francfort et Villarreal.L'entraîneur américain ne sera en tout cas pas dépaysé dans son futur poste, puisqu'il a déjà travaillé pour le club allemand en tant qu'adjoint de Ralf Rangnick pendant la saison 2018-19, amenant le club en finale de la Coupe d'Allemagne et à la troisième place de la Bundesliga.Il continuera donc au sein de la galaxie football du géant de la boisson énergisante.