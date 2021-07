Quelle saison pour Dortmund ?

A la faveur d'un beau sprint final, Dortmund est parvenu à redresser la barre pour accrocher la deuxième place de Bundesliga derrière le Bayern et devant Leipzig, alors que la qualification pour la Ligue des Champions a été fortement menacée durant une bonne partie de la saison. Jadon Sancho est parti à Manchester United, et tous les supporters du BvB vont forcément être fébriles durant encore un mois et demi : les perspectives, en effet, s'annoncent bien différentes avec ou sans Erling Haaland. Le Borussia disputera bien sa dixième C1 en onze ans, sans quoi l'attaquant norvégien serait probablement parti à coup sûr.



Au coeur des difficultés de Dortmund, fin mars, alors qu'Edin Terzic avait remplacé Lucien Favre depuis trois mois sans qu'on aperçoive de réelles améliorations dans les résultats, Patrick Guillou nous rappelait à quel point le club de la Ruhr était dépendant de son jeune avant-centre (21 ans la semaine prochaine). Il relevait aussi "toujours les mêmes constats, un manque de génie et de caractère dans les matchs au couteau..."

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇩🇪 #Bundesliga

🤩 Grâce à sa victoire 3-1 contre Leverkusen, Dortmund valide sa place sur le podium !

💪 Haaland a inscrit un doublé !

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 22, 2021



Dortmund s'en est finalement bien remis, notamment avec cette double confrontation contre Leipzig début mai : une victoire déterminante en championnat (3-2) puis une autre en finale de Coupe moins d'une semaine plus tard (4-1), cette Coupe que les dirigeants du Borussia avaient érigé en objectif prioritaire dès le début de la saison. Au final, difficile alors de parler d'un exercice 2021-2022 raté pour le BvB, qui a aussi fait trembler Manchester City en quarts de finale de Ligue des Champions - malgré les deux défaites 2-1. Terzic, comme prévu, sera l'adjoint de Marco Rose qui reprend le poste de coach principal et devra réaffirmer un vrai équilibre.



Deux fois seulement en onze ans, Dortmund n'a pas terminé sur le podium. Et en C1, depuis sa finale perdue face au Bayern en 2013 (2-1), avec Jürgen Klopp sur le banc et Robert Lewandowski en pointe, le club a franchi la phase de groupes six fois sur sept. Détrôner à nouveau le Bayern serait évidemment le retour du Graal, mais il sera déjà costaud de conserver le même standing au vu de l'avènement toujours plus puissant de Leipzig. Avec Jude Bellingham ou encore Giovanni Reyna dans ses rangs, le Borussia comptera plus que jamais sur son credo de la jeunesse afin de poursuivre, au moins, sur ces mêmes bases.